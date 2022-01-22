Казахстанцы «гуглят» Гегеля и Бабеля после выступления Токаева
Касым-Жомарт Токаев в своей речи упомянул о путанице «Гегеля с Бабелем».
Монополизация бизнеса – это плохо и чревато общественной депрессией. Люди задаются вопросом: почему все виды бизнеса оказались в одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. А в то же время образованные люди, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочему. Касым-Жомарт Токаев
Судя по всему, глава государства вспомнил старый анекдот: «Не путайте Гоголя с Гегелем, Гегеля с Бебелем, Бебеля с Бабелем, Бабеля с кабелем, кабеля с кобелем, кобеля с хахалем, хахаля с хохолем, хохоля с Гоголем».
По данным поисковой системы Google, запросы «Гегель» и «Бабель» из Казахстана резко выросли 21 января и даже смогли обогнать сверхпопулярный запрос «коронавирус».
Фото: Google Trends
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Георг Вильгельм Фридрих Гегель был одним из первых критиков индустриального общества. Философ сформулировал связь между нарастающей машинизацией, разделением труда и социальным отчуждением.
Он первым осознал важность формирующейся политической экономии как науки и необходимость научного осмысления проблем и последствий экономического развития.
«Платон мне друг, но истина дороже»
На встрече с бизнесменами Токаев вспомнил еще несколько известных выражений, в том числе – «Платон мне друг, но истина дороже».
Я надеюсь, все убедились, что формула: «Платон мне друг, но истина дороже» – для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня гораздо выше добрых личных взаимоотношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов, уже принял очень трудные решения. Такие решения я буду принимать в будущем без всяких сомнений. Касым-Жомарт Токаев
Древнегреческий мыслитель, судя по Google Trends, знаком казахстанцам получше. Тем не менее напомним:
Это выражение пришло из сочинения «Федон» греческого философа Платона, где Платон приписывает Сократу слова: «Следуя мне, меньше думай о Сократе, а больше об истине».
Аристотель в сочинении «Никомахова этика», полемизирует с Платоном и, имея в виду его, пишет: «Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине».
Мартин Лютер говорит: «Платон мне друг, Сократ мне друг, но истину следует предпочесть».
Выражение Amicus Plato, sed magis amica veritas – «Платон мне друг, но истина дороже», сформулировано Сервантесом в романе «Дон Кихот».
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