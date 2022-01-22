Казахстанцы «гуглят» Гегеля и Бабеля после выступления Токаева

Касым-Жомарт Токаев в своей речи упомянул о путанице «Гегеля с Бабелем».

Монополизация бизнеса – это плохо и чревато общественной депрессией. Люди задаются вопросом: почему все виды бизнеса оказались в одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. А в то же время образованные люди, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочему. Касым-Жомарт Токаев

Судя по всему, глава государства вспомнил старый анекдот: «Не путайте Гоголя с Гегелем, Гегеля с Бебелем, Бебеля с Бабелем, Бабеля с кабелем, кабеля с кобелем, кобеля с хахалем, хахаля с хохолем, хохоля с Гоголем».

По данным поисковой системы Google, запросы «Гегель» и «Бабель» из Казахстана резко выросли 21 января и даже смогли обогнать сверхпопулярный запрос «коронавирус».

Фото: Google Trends Новость по теме Встреча с бизнесменами – о чем говорил Касым-Жомарт Токаев

Telegram-канале Zakon.kz комментаторы охотно делятся друг с другом знаниями о двух исторических личностях.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель был одним из первых критиков индустриального общества. Философ сформулировал связь между нарастающей машинизацией, разделением труда и социальным отчуждением.

Он первым осознал важность формирующейся политической экономии как науки и необходимость научного осмысления проблем и последствий экономического развития.

«Платон мне друг, но истина дороже»

Советский писательбыл участником Гражданской войны в России. Воспоминания о войне легли в основу одного из самых популярных произведений Бабеля – сборника рассказов «Конармия».

На встрече с бизнесменами Токаев вспомнил еще несколько известных выражений, в том числе – «Платон мне друг, но истина дороже».

Я надеюсь, все убедились, что формула: «Платон мне друг, но истина дороже» – для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня гораздо выше добрых личных взаимоотношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов, уже принял очень трудные решения. Такие решения я буду принимать в будущем без всяких сомнений. Касым-Жомарт Токаев

Древнегреческий мыслитель, судя по Google Trends, знаком казахстанцам получше. Тем не менее напомним:

Это выражение пришло из сочинения «Федон» греческого философа Платона, где Платон приписывает Сократу слова: «Следуя мне, меньше думай о Сократе, а больше об истине».

Аристотель в сочинении «Никомахова этика», полемизирует с Платоном и, имея в виду его, пишет: «Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине».

Мартин Лютер говорит: «Платон мне друг, Сократ мне друг, но истину следует предпочесть».

Выражение Amicus Plato, sed magis amica veritas – «Платон мне друг, но истина дороже», сформулировано Сервантесом в романе «Дон Кихот».