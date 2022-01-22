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Законодательство РК
14:59 22.01.2022

МИИР РК: 306 коммерческих объектов пострадали в ходе беспорядков

Беспорядки-2022 Фото: Zakon.kz
45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов пострадали в восьми регионах: Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

Предварительные затраты на ремонт и восстановление объектов составят 28,8 млрд тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на селекторном совещании у премьер-министра Алихана Смаилова.

В числе этих средств ущерб по зданиям госорганов составил 28,7 млрд тенге, без учета резиденции президента в Алматы, которая будет восстановлена силами управления по делам президента.

Ущерб еще уточняется и будет окончательно установлен после полного обследования и оценки всех объектов недвижимости в Алматы.

Коммерческим объектам требуется незначительный ремонт на общую сумму в размере 109,2 млн тенге.

Ущерб в этой категории, в основном, имеет имущественный характер, связанный с порчей и потерей товаров.Каирбек Ускенбаев

В целом по стране общий ущерб – с учетом не только затрат на ремонт зданий, но и порчи имущества – составил 136,8 млрд тенге.

Из них ущерб госорганов – 54,6 млрд тенге (ремонтные работы – 28,7 млрд тенге, имущество – 26 млрд тенге). 1923 объектам бизнеса нанесен урон на 82,2 млрд тенге, в том числе ремонтные работы – 109,2 млн тенге (306 объектов), имущество – 82,1 млрд тенге (1884 объектов).

Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что ведомство комплектует документацию по финансированию работ за счет средств чрезвычайного резерва правительства для отправки в МЧС.

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