Смаилов поручил ускорить работу по возмещению ущерба предпринимателям

В ходе беспорядков в стране пострадал 351 объект недвижимости. Из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов в восьми регионах: городах Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

Новость по теме МИИР РК: 306 коммерческих объектов пострадали в ходе беспорядков

Предварительный ущерб бизнесу составил 98,1 млрд тенге, из них на долю Алматы приходится 97%.

Смаилов поручил МИИР РК совместно с акиматами регионов в срок завершить работу по техническо-экспертному обследованию пострадавших зданий и оценке стоимости ремонтных работ, необходимую документацию внести в Минфин.

Правительственной комиссии по оценке ущерба от беспорядков совместно с акиматами поручено оперативно завершить оценку ущерба и направить в Миннацэкономики перечень пострадавших субъектов бизнеса и размер понесенного ими ущерба.