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Законодательство РК
16:11 22.01.2022

Смаилов поручил ускорить работу по возмещению ущерба предпринимателям

Премьер-министр Казахстана Фото: пресс-служба премьер-министра
Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе правительства с участием руководителей центральных госорганов и акимов регионов, сообщает Zakon.kz.

В ходе беспорядков в стране пострадал 351 объект недвижимости. Из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов в восьми регионах: городах Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

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Предварительный ущерб бизнесу составил 98,1 млрд тенге, из них на долю Алматы приходится 97%.

Смаилов поручил МИИР РК совместно с акиматами регионов в срок завершить работу по техническо-экспертному обследованию пострадавших зданий и оценке стоимости ремонтных работ, необходимую документацию внести в Минфин.

Правительственной комиссии по оценке ущерба от беспорядков совместно с акиматами поручено оперативно завершить оценку ущерба и направить в Миннацэкономики перечень пострадавших субъектов бизнеса и размер понесенного ими ущерба.

Правительство готово еженедельно проводить необходимую процедуру по выделению средств для оперативного оказания помощи пострадавшим предпринимателям. Алихан Смаилов
Данияр Кунафин
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