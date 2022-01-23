В Польше создали звуковую пушку против смога

Устройство имеет форму конуса, которое устанавливается поверх металлического контейнера. Аппарат поставили в городе Кальвария-Зебжидовская, сообщает Euronews.

Отмечается, что жители в целом поддерживают это решение, несмотря на шум.

Создавая звуковые волны, исследователи говорят, что пушка помогает снизить концентрацию вредных частиц PM2.5 и PM10 в воздухе.

Здесь мы используем ударную волну, которая создается при сжигании смеси ацетилена и воздуха. Эта вертикальная волна смешивает и выбрасывает загрязненный воздух вверх. Мы обнаружили, что при использовании устройства от получаса до часа загрязнение уменьшается на 15-30% в радиусе двух-трех километров. Эффект длится от одного до трех часов. Ученый из Академии горного дела и металлургии в Кракове Доминик Гриб

Токсичные частицы поднимаются на высоту нескольких сотен метров, что делает их безвредными для жителей.

Исследователи пытаются определить требуемую частоту звуковых взрывов, а также продолжительность и время, необходимое для всей процедуры.

Польша – одна из наиболее загрязненных стран Европы, нарушающая нормы ЕС на сотни процентных пунктов.