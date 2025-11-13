#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.32
609.05
6.52
Наука и технологии

Ученые раскрыли смертельную угрозу для астронавтов на Луне

Луна, NASA, астронавты , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 01:24 Фото: pixabay
Луна, лишенная атмосферы, ветра и погоды, оказывается под постоянным "обстрелом" микрометеороидов – мельчайших частиц камня и металла, движущихся со скоростью до 70 километров в секунду, сообщает Zakon.kz.

Если на Земле такие частицы сгорают в атмосфере, то на Луне каждая из них достигает поверхности, представляя серьезную опасность для будущих лунных баз.

Исследование, проведенное группой ученых под руководством Даниэля Ягаломи, впервые количественно оценило риск для обитаемых модулей программы NASA Artemis. Согласно расчетам, опубликованным в препринте на портале arXiv, лунный модуль размером с Международную космическую станцию ежегодно будет подвергаться от 15 000 до 23 000 ударов микрометеороидов массой от миллионной доли грамма до 10 граммов.

Даже крошечная частица массой в микрограмм способна пробить металлический корпус, оставив микрократер и потенциально повредив оборудование. На Луне нет атмосферы, которая могла бы смягчить удар, – каждая частица сталкивается с поверхностью на гиперзвуковой скорости.

Ученые выяснили, что интенсивность микрометеоритных потоков зависит от региона. Наименьшая активность наблюдается на лунных полюсах, а наибольшая – на стороне, обращенной к Земле; разница достигает 1,6 раза. Это играет на руку NASA: первая база Artemis будет возведена именно в южнополярной области, где риск минимален.

Тем не менее защита от микрометеороидов останется критически важной задачей. Авторы проверили эффективность алюминиевых экранов Уиппла – многоуровневых панелей, используемых на МКС. Внешний слой разрушает частицу, снижая энергию удара, а внутренний задерживает обломки.

Математическая модель, созданная исследователями, позволяет определить оптимальную толщину защитных конструкций с учетом местоположения базы и вероятности пробоев – фактор, особенно важный при высокой стоимости доставки каждого килограмма груза с Земли.

Как отмечают авторы, микрометеороиды станут постоянным риском для будущих астронавтов. На Луне нет бурь и ветров, но есть непрекращающийся поток частиц, способный разрушать технику и угрожать безопасности лунной инфраструктуры.

Ранее была названа дата возможного столкновения "астероида-убийцы" с Луной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Ученые показали таинственные изображения Земли и Луны из глубокого космоса
02:59, 24 августа 2025
Ученые показали таинственные изображения Земли и Луны из глубокого космоса
Астронавты собираются построить на Луне бетонные здания
05:42, 27 августа 2024
Астронавты собираются построить на Луне бетонные здания
NASA представит команду астронавтов для облета Луны
16:49, 02 апреля 2023
NASA представит команду астронавтов для облета Луны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: