Ученые раскрыли смертельную угрозу для астронавтов на Луне

Луна, лишенная атмосферы, ветра и погоды, оказывается под постоянным "обстрелом" микрометеороидов – мельчайших частиц камня и металла, движущихся со скоростью до 70 километров в секунду, сообщает Zakon.kz.

Если на Земле такие частицы сгорают в атмосфере, то на Луне каждая из них достигает поверхности, представляя серьезную опасность для будущих лунных баз.

Исследование, проведенное группой ученых под руководством Даниэля Ягаломи, впервые количественно оценило риск для обитаемых модулей программы NASA Artemis. Согласно расчетам, опубликованным в препринте на портале arXiv, лунный модуль размером с Международную космическую станцию ежегодно будет подвергаться от 15 000 до 23 000 ударов микрометеороидов массой от миллионной доли грамма до 10 граммов.

Даже крошечная частица массой в микрограмм способна пробить металлический корпус, оставив микрократер и потенциально повредив оборудование. На Луне нет атмосферы, которая могла бы смягчить удар, – каждая частица сталкивается с поверхностью на гиперзвуковой скорости.

Ученые выяснили, что интенсивность микрометеоритных потоков зависит от региона. Наименьшая активность наблюдается на лунных полюсах, а наибольшая – на стороне, обращенной к Земле; разница достигает 1,6 раза. Это играет на руку NASA: первая база Artemis будет возведена именно в южнополярной области, где риск минимален.

Тем не менее защита от микрометеороидов останется критически важной задачей. Авторы проверили эффективность алюминиевых экранов Уиппла – многоуровневых панелей, используемых на МКС. Внешний слой разрушает частицу, снижая энергию удара, а внутренний задерживает обломки.

Математическая модель, созданная исследователями, позволяет определить оптимальную толщину защитных конструкций с учетом местоположения базы и вероятности пробоев – фактор, особенно важный при высокой стоимости доставки каждого килограмма груза с Земли.

Как отмечают авторы, микрометеороиды станут постоянным риском для будущих астронавтов. На Луне нет бурь и ветров, но есть непрекращающийся поток частиц, способный разрушать технику и угрожать безопасности лунной инфраструктуры.

Ранее была названа дата возможного столкновения "астероида-убийцы" с Луной.

