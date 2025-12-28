#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Наука и технологии

Магниты, акустика, электричество: ученые назвали реальные способы левитации

ученые назвали реальные способы левитации, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 11:18 Фото: pixabay
Ученые объяснили, что левитация возможна с использованием таких научных методов, как звуковые волны, магниты и электричество, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceNews, акустическая левитация использует вибрации для того, чтобы поднять объекты. Устройства создают ультразвуковые волны, которые человек не может услышать. Волны, в свою очередь, создают области высокой и низкой интенсивности в воздухе, которые отталкивают или удерживают объекты в относительно спокойных участках. Однако такие устройства могут поднимать только очень легкие объекты, например, пластиковые шарики.

Отмечается, что для более крупных объектов требуются более низкие частоты звука и длинные волны. К примеру, для левитации человека нужны звуковые волны с частотой около 275 Гц и длиной волны порядка 1,25 м. Это эквивалентно звукам бас-гитары, но для поднятия человека уровень звука должен быть экстремально высоким. Уточняется, что это потребует колоссальной энергии.

Магниты, уточняет издание, позволяют поднимать гораздо более тяжелые предметы, например, поезда на магнитных подушках. Магнитные поля могут также использоваться для левитации объектов, которые не прикреплены конкретно к магнитам, но для этого требуются очень сильные поля. В 1997 году ученые смогли левитировать лягушку, используя магнитное поле силой 16 тесла, что примерно в 10 раз сильнее магнитов, которые используют на свалках для подъема автомобилей.

Способ левитации, используемый пауками, работает иначе, объясняют ученые. Они получают электрический заряд, когда плетут длинные нити путины. Это позволяет им подниматься в электрическом поле Земли, возвышаясь на несколько километров.

Эксперты считают, что левитацию можно активно применять в жизни. В частности, акустическая левитация может быть использована для обработки образцов в лабораториях без их загрязнения, а магнитная – для улучшения работы моторов и предотвращения износа их деталей.

Ученые продолжают исследовать новые способы использования левитации в различных областях, избегая при этом разрушительных последствий.

Ранее ученые назвали семь древних языков, которые до сих пор не расшифрованы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Сингапуре создали установку, превращающую капли дождя в электричество
21:11, 16 апреля 2025
В Сингапуре создали установку, превращающую капли дождя в электричество
Ученые нашли способ ускорить компьютеры в 1000 раз
14:42, 05 июля 2025
Ученые нашли способ ускорить компьютеры в 1000 раз
Астрологи назвали знаки, которые считаются настоящим магнитом для бывших
08:37, 16 мая 2025
Астрологи назвали знаки, которые считаются настоящим магнитом для бывших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: