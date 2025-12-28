Магниты, акустика, электричество: ученые назвали реальные способы левитации

Ученые объяснили, что левитация возможна с использованием таких научных методов, как звуковые волны, магниты и электричество, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceNews, акустическая левитация использует вибрации для того, чтобы поднять объекты. Устройства создают ультразвуковые волны, которые человек не может услышать. Волны, в свою очередь, создают области высокой и низкой интенсивности в воздухе, которые отталкивают или удерживают объекты в относительно спокойных участках. Однако такие устройства могут поднимать только очень легкие объекты, например, пластиковые шарики.

Отмечается, что для более крупных объектов требуются более низкие частоты звука и длинные волны. К примеру, для левитации человека нужны звуковые волны с частотой около 275 Гц и длиной волны порядка 1,25 м. Это эквивалентно звукам бас-гитары, но для поднятия человека уровень звука должен быть экстремально высоким. Уточняется, что это потребует колоссальной энергии.

Магниты, уточняет издание, позволяют поднимать гораздо более тяжелые предметы, например, поезда на магнитных подушках. Магнитные поля могут также использоваться для левитации объектов, которые не прикреплены конкретно к магнитам, но для этого требуются очень сильные поля. В 1997 году ученые смогли левитировать лягушку, используя магнитное поле силой 16 тесла, что примерно в 10 раз сильнее магнитов, которые используют на свалках для подъема автомобилей.

Способ левитации, используемый пауками, работает иначе, объясняют ученые. Они получают электрический заряд, когда плетут длинные нити путины. Это позволяет им подниматься в электрическом поле Земли, возвышаясь на несколько километров.

Эксперты считают, что левитацию можно активно применять в жизни. В частности, акустическая левитация может быть использована для обработки образцов в лабораториях без их загрязнения, а магнитная – для улучшения работы моторов и предотвращения износа их деталей.

Ученые продолжают исследовать новые способы использования левитации в различных областях, избегая при этом разрушительных последствий.

