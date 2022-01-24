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02:08 24.01.2022

В США курьера с посылкой встретил медведь

В США курьера с посылкой встретил медведь Фото: Кадр из видео
В калифорнийском городе Апленд курьер доставил посылку по адресу. Но вместо хозяев его встретил медведь, пробравшийся на территорию дома, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник компании Amazon подошел к каменным воротам, и тут над ними появилась лобастая голова Топтыгина. Медведь залез прямо на ворота, передает Entrepreneur.

Дом оборудован камерами наблюдения. Хозяева были в отъезде, но могли наблюдать за происходящим через приложение на телефоне. В системе наблюдения есть датчики движения, и хозяева получили уведомление, когда во двор забрался медведь. В этот же момент им пришло другое уведомление — о том, что сейчас им доставит посылку курьер. То, что произошло дальше, попало на видео.

Хозяева дома попытались предупредить курьера об опасности, связавшись с ним голосом через камеру. Но парень не испугался. Он развел руки в стороны, чтобы казаться больше, и отпугнул хищника.

Хищник убежал от дома в сторону улицы. Заказчики получили свою посылку.

Константин Вноровский
США
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