В США курьера с посылкой встретил медведь

Сотрудник компании Amazon подошел к каменным воротам, и тут над ними появилась лобастая голова Топтыгина. Медведь залез прямо на ворота, передает Entrepreneur.

Дом оборудован камерами наблюдения. Хозяева были в отъезде, но могли наблюдать за происходящим через приложение на телефоне. В системе наблюдения есть датчики движения, и хозяева получили уведомление, когда во двор забрался медведь. В этот же момент им пришло другое уведомление — о том, что сейчас им доставит посылку курьер. То, что произошло дальше, попало на видео.

Хозяева дома попытались предупредить курьера об опасности, связавшись с ним голосом через камеру. Но парень не испугался. Он развел руки в стороны, чтобы казаться больше, и отпугнул хищника.

Хищник убежал от дома в сторону улицы. Заказчики получили свою посылку.