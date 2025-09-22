Алматинца арестовали после получения посылки из США

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции (ДП) Алматы пресекли попытку доставки в город международной почтовой посылки с запрещенным веществом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП 22 сентября рассказали, что внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного наркосодержащего вещества.

"Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения", – заявил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.

9 сентября сообщалось о другом казахстанце, который получил посылку с запрещенными веществами из Таиланда.