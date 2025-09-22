#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.19
636.44
6.49
События

Алматинца арестовали после получения посылки из США

полиция Алматы и задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 09:14 Фото: ДП Алматы
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции (ДП) Алматы пресекли попытку доставки в город международной почтовой посылки с запрещенным веществом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП 22 сентября рассказали, что внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного наркосодержащего вещества.

"Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения", – заявил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.

9 сентября сообщалось о другом казахстанце, который получил посылку с запрещенными веществами из Таиланда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой
10:08, Сегодня
"Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой
Иван Ургант показал фото новорожденной дочки
01:52, 22 сентября 2025
Иван Ургант показал фото новорожденной дочки
Дима Билан заинтриговал поклонников романтичным фото с девушкой
00:40, 22 сентября 2025
Дима Билан заинтриговал поклонников романтичным фото с девушкой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: