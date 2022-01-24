Названы самые востребованные мобильные приложения среди казахстанцев во время и после ЧП
Как отмечено в исследовании Finprom.kz, не работали даже такие ключевые мессенджеры, как Telegram, WhatsApp и Signal.
По данным Google Play Store, на 11 января в топ-5 приложений в Казахстане вошли следующие:
«Secure VPN – Безопаснее, быстрее»;
«Thunder VPN: Более быстрый VPN»;
«VPN Proxy Master – Быстрее Vpn»;
Video Downloader, Download Video;
X-VPN – Private Browser VPN.
Стоит отметить, что все эти приложения из категории «инструменты», и все, кроме одного, представляют технологию VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть»).
VPN — это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым можно обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность.
Казахстанцы пользовались этими системами для того, чтобы войти в социальные сети и пользоваться мессенджерами, обойдя блокировку.
Немаловажный момент: после прекращения режима ЧП в стране предпочтения казахстанцев заметно изменились, – отмечают аналитики.
Так, по состоянию на 21 января 2022 года в топ-5 приложений вошли:
ZOOM Cloud Meetings (в категории «бизнес»);
MOON – Current Moon Phase (в категории «погода»);
Telegram (в категории «связь»);
приложение электронного правительства РК eGov mobile;
Triple A (в категории «развлечения»).
Напомним, беспорядки в Казахстане начались 5 января. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев по всей стране ввел режим ЧП.
С 00:00 19 января прекратилось действие режима чрезвычайного положения, а также отменен комендантский час.
В настоящее время связь и интернет работают в штатном режиме без перебоев.