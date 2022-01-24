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Законодательство РК
09:30 24.01.2022

Названы самые востребованные мобильные приложения среди казахстанцев во время и после ЧП

топ мобильных приложений Фото: pixabay
В начале января на фоне массовых беспорядков в Казахстане начались перебои в работе мобильного интернета и мессенджеров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в исследовании Finprom.kz, не работали даже такие ключевые мессенджеры, как Telegram, WhatsApp и Signal.

По данным Google Play Store, на 11 января в топ-5 приложений в Казахстане вошли следующие:

  • «Secure VPN – Безопаснее, быстрее»;

  • «Thunder VPN: Более быстрый VPN»;

  • «VPN Proxy Master – Быстрее Vpn»;

  • Video Downloader, Download Video;

  • X-VPN – Private Browser VPN.

Стоит отметить, что все эти приложения из категории «инструменты», и все, кроме одного, представляют технологию VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть»).

VPN — это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым можно обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность.

Казахстанцы пользовались этими системами для того, чтобы войти в социальные сети и пользоваться мессенджерами, обойдя блокировку.

Немаловажный момент: после прекращения режима ЧП в стране предпочтения казахстанцев заметно изменились, – отмечают аналитики.

Так, по состоянию на 21 января 2022 года в топ-5 приложений вошли:

  • ZOOM Cloud Meetings (в категории «бизнес»);

  • MOON – Current Moon Phase (в категории «погода»);

  • Telegram (в категории «связь»);

  • приложение электронного правительства РК eGov mobile;

  • Triple A (в категории «развлечения»).

Напомним, беспорядки в Казахстане начались 5 января. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев по всей стране ввел режим ЧП.

С 00:00 19 января прекратилось действие режима чрезвычайного положения, а также отменен комендантский час.

В настоящее время связь и интернет работают в штатном режиме без перебоев.

Анастасия Московчук
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