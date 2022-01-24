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09:38 24.01.2022

Глава «Самрук-Казына» отреагировал на критику Токаева

«Самрук-Казына» Фото: sk.kz
Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев рассказал о грядущих реформах в нацкомпании, передает Zakon.kz.
Сегодня, благодаря политической воле руководства страны, у «Самрук-Казына» появился уникальный шанс — провести реформы, которые активно обсуждаются в обществе. Мы ведем диалог со всеми, кто готов поделиться конструктивными предложениями, чтобы внести их в проект программы реформирования. Алмасадам Саткалиев

По его словам, в ближайшее время эти планы будут опубликованы в открытых источниках и на корпоративном сайте. Также «Самрук-Казына» ответит на все вопросы.

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В качестве базовых принципов определены открытость и подотчетность, устранение барьеров для бизнеса, социальная ответственность и борьба с коррупцией. Переломным моментом, по мнению Саткалиева, может стать возможность прямого участия граждан Казахстана во владении активами фонда.

Мы предлагаем ряд беспрецедентных мер, направленных на реформы бизнес-процессов и практики корпоративного управления в группе компаний фонда, изменение структуры взаимоотношений на рынках нефти, газа, угля, железнодорожного транспорта, электроэнергетики и телекоммуникаций, с целью решения ключевых проблем в экономике страны. Алмасадам Саткалиев

По словам главы «Самрук-Казына», фонд намерен в корне пересмотреть систему закупок, усилить механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей и МСБ.

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Эти вопросы будут обсуждаться с бизнес-сообществом в формате открытого диалога в среду, 26 января, с онлайн-трансляцией в социальных сетях. Алмасадам Саткалиев

Саткалиев предложил направлять все предложения на корпоративный адрес: usynys@sk.kz.

Анастасия Стативкина
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