В Алматы откроют новые лавки после резкого увеличения спроса на социальную говядину

После недавней информационной волны касательно льготной цены на грудинно-лопаточную часть говядины, продажи в лавках увеличились с 1 до 3 тонн в день. В связи с этим мы совместно с фермерами проработали дополнительные поставки мяса, финансирование, а также в настоящее время прорабатываем открытие новых лавок на рынках города и рядом с крупными торговыми объектами с хорошей проходимостью. Заместитель акима Алматы Максат Кикимов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сказал, что проект нужно дополнительно финансировать, чтобы увеличить количество мясных лавок.

Если необходимы будут дополнительная поддержка и открытие таких лавок в других местах, то надо будет с соответствующими заявками выйти в Управление стратегии и планирования. Мы рассмотрим. Тем более мы готовимся к уточнению бюджета, оперативно сегодня-завтра рассмотрите, чтобы мы дополнительное финансирование выставили, чтобы уже не только в этих пяти мясных лавках, но и по остальным тоже. Бакытжан Сагинтаев

Ранее сообщалось, что на рынках «Орбита», «Тастак», «Арыстан», «Жана Ак-Булак» и напротив рынка «Таусамалы» есть социальные мясные лавки, где килограмм говядины стоит 2050 тенге.