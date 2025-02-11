В Атырау резко подорожала говядина

Если еще осенью 2024 года цена за 1 килограмм говядины составляла 2500 тенге, то сейчас уже превысила 3000. Резкий скачок стоимости мяса жители Атырау почувствовали в начале февраля 2025 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пенсионерка Галина Мустафина жалуется, что цены на молоко, овощи, говядину, составляющие основу рациона простого жителя, выросли настолько, что некоторые семьи вынуждены ограничивать свои покупки до самого необходимого.

"Теперь мясо для нас – по особым праздникам, слишком дорого. Обходимся макаронами и окорочком, картошка тоже подорожала. Что нам, пенсионерам, есть, я не понимаю. На рынках цена за кругляк составляет 3300, а в мясных магазинах у дома просят даже 4000 тенге", – говорит жительница Атырау.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Так, стоимость говядины за две недели увеличилась почти на 700 тенге. По словам торговцев, это связано с сокращением поставок живого скота в убойные цеха. При этом баранина и конина, имеющие свою нишу среди потребителей, не претерпели значительных ценовых изменений. Однако курдюк за неделю подорожал на 500 тенге – с 3500 до 4000 тенге. Наиболее доступным мясом остается верблюжатина, стоимость которой составляет 2000 тенге за килограмм, но она не пользуется популярностью среди покупателей.

Сейчас на рынках города цена говядины достигла 3000 тенге за килограмм.

Заместитель руководителя городского отдела предпринимательства Алтынай Ерубаева прокомментировала ситуацию с подорожанием.

"По данным мониторинга, проведенного в понедельник, оптовая цена на говядину выросла с 2200-2300 тенге до 2600-2700 тенге, а розничная – на 12,5%, с 2400-2500 тенге до 2700-3000 тенге", – сообщила она.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Отмечается, что около 30-40% говядины на рынки поставляется местными крестьянскими хозяйствами из Кызылкогинского, Исатайского, Махамбетского и Курмангазинского районов Атырауской области, а оставшиеся 60-70% завозятся из Западно-Казахстанской области. Основные причины роста цен – удорожание кормов, снижение объема поставок скота, а также подготовка к сезонному отелу. Кроме того, перевозчики повысили тарифы, что также сказалось на конечной стоимости мяса.

Ранее Zakon.kz писал, что из-за сибирской язвы жители Атырау опасаются покупать мясо даже в проверенных местах.