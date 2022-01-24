В «Самрук-Казына» сократили штат на 50%
24 января правлением Фонда приняты следующие решения:
Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в 2 раза, с 248 до 124 человек и количества руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции «советников» как штатных единиц. Также принято решение о закрытии зарубежных представительств Фонда. Организационная структура размещена в открытом доступе на веб-сайте Фонда.
Предварительно одобрены и направлены на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП «Атамекен» новый порядок закупок, правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документами прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса. Существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов Советом директоров за корпоративным центром Фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.
Утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий, разработанный во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по вопросам реформирования АО «Самрук-Казына». Определены ответственные исполнители, сроки реализации, индикаторы контроля.
Решением правления АО «Самрук-Казына» с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанова А.К., председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаева Б. А., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылова А.Ж., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Елшибекова С.К.
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Решением правления определены сроки завершения разработки программы реформирования Фонда для внесения в правительство РК.
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