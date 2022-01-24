В «Самрук-Казына» сократили штат на 50%

24 января правлением Фонда приняты следующие решения:

Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в 2 раза, с 248 до 124 человек и количества руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции «советников» как штатных единиц. Также принято решение о закрытии зарубежных представительств Фонда. Организационная структура размещена в открытом доступе на веб-сайте Фонда.

Предварительно одобрены и направлены на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП «Атамекен» новый порядок закупок, правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документами прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса. Существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов Советом директоров за корпоративным центром Фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.