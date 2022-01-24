Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:49 24.01.2022

В двух областях Казахстана ожидается сильный туман

туман трасса Фото: pixabay
Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили казахстанцев о сильном тумане в нескольких регионах РК, передает Zakon.kz.

По информации гидрометцентра, 25-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман.

Кроме того, туман синоптики прогнозируют в Кызылорде – временами 25 января, на севере Западно-Казахстанской области и ночью и утром в Уральске.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 января.

Оксана Житникова
Казахстан
Угрожал пистолетом – конфликт в Алматинском метро
23.01.2022
Блокпосты на въездах в Алматы продолжат работу
23.01.2022
Врачи обратились к президенту с просьбой освободить Елжана Биртанова
24.01.2022
Zakon.kz запустил новое мобильное приложение
24.01.2022
Пропавший в Атырау мальчик найден погибшим
23.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости