17:49 24.01.2022
В двух областях Казахстана ожидается сильный туман
Фото: pixabay
Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили казахстанцев о сильном тумане в нескольких регионах РК, передает Zakon.kz.
По информации гидрометцентра, 25-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман.
Кроме того, туман синоптики прогнозируют в Кызылорде – временами 25 января, на севере Западно-Казахстанской области и ночью и утром в Уральске.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 января.