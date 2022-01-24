В двух областях Казахстана ожидается сильный туман

По информации гидрометцентра, 25-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман.

Кроме того, туман синоптики прогнозируют в Кызылорде – временами 25 января, на севере Западно-Казахстанской области и ночью и утром в Уральске.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 января.