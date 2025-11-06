Метель, туман, гололед: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В РГП "Казгидромет" предупредили казахстанцев нескольких регионов о непогоде. В нескольких областях бушуют метели, порывистый ветер и сильные осадки, а некоторые города и населенные пункты накроет туманом, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, 7 ноября ночью и утром на севере, юге, в горных районах Алматинской области, Конаеве и Алматы ожидается туман.

Кроме того, туман ожидается еще в нескольких областях:

в горных районах области Жетысу (ночью и утром). В районе Алакольских озер будет наблюдаться ветер северо-восточный , с порывами до 15-20 м/с.

(ночью и утром). В районе будет наблюдаться ветер северо-восточный с порывами до 15-20 м/с. на западе Атырауской области (ночью и утром).

(ночью и утром). на западе, юге, в горных районах Жамбылской области и Таразе . Также прогнозируется ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с.



и . Также прогнозируется ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. на северо-востоке Мангистауской области (ночью и утром).

(ночью и утром). На юге, севере, в горных районах Туркестанской, Западно-Казахстанской областей, а также в Туркестане, Шымкенте и Уральске ожидается туман. Он также опустится ночью и утром.

Вместе с тем на 7 ноября ночью на западе, севере, в центре области Абай прогнозируются снег, низовая метель, гололед. Днем на севере, востоке, в центре области – осадки (дождь, снег), а также низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. г.

В Семее ожидаются снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске синоптики прогнозируют снег, низовую метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Вместе с тем в нескольких областях синоптики предупредили о сильных осадках и низовой метели.

В Павлодарской области ожидаются дождь и снег, на западе, юге области ожидается низовая метель. Гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед.

на западе, севере, востоке Костанайской области и в Костанае ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

и в ожидаются дождь и снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. в Акмолинской области ожидается ночью снег, днем дождь и снег, а также низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23-28 м/с.

ожидается ночью снег, днем дождь и снег, а также низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23-28 м/с. в Кокшетау – гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

– гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на севере области небольшой снег, дождь, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на севере области небольшой снег, дождь, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. в Караганде – ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

– ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с.

ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. в Петропавловске – дождь, снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее в Гидрометцентре объявили, что в предстоящую пятницу, 7 ноября 2025 года, на часть территории страны надвигаются осадки.