Назарбаев Университет: для чего нужен эндаумент-фонд

Основополагающими принципами в деятельности университета являются меритократия и академическая честность. Университет предоставляет образование мирового уровня в Казахстане за меньшую стоимость, чем, к примеру, по программе «Болашак», но и на институциональном уровне создает новые знания внутри страны, а не импортирует извне.

Сегодня в вузе обучаются более 6500 студентов со всех регионов Казахстана и с самых разных слоев и социальных групп, основная часть – по направлению STEMM (наука, технологии, инженерия, математика и медицина), другая – изучает социальные и гуманитарные науки. Для 97% студентов обучение в НУ бесплатное.

Полученные знания и навыки, а также владение в совершенстве английским языком позволяют выпускникам вуза успешно конкурировать на казахстанском и международном рынке. Ежегодно около 60% из них получают приглашения на работу в компании «Большой четверки», BI Group, крупные банки, вузы и школы. На рынке также появляются новые компании, созданные выходцами из университета и его инновационного кластера. Например, Cleverest Technologies по созданию роботов и наукоемких сложных IТ-продуктов, Helloaul по обучению сельских школьников английскому языку, социальное кафе Kunde, где работают люди с ограниченными возможностями. За последние пять лет программы поддержки стартапов НУ выпустили более 160 проектов и привлекли инвестиции на сумму свыше 1 млн долларов. 35% выпускников НУ ежегодно продолжают обучение по программам магистратуры и докторантуры в таких вузах, как Кембридж и Гарвард, которые предоставили многим из них стипендии.

Помимо высокого качества академических программ, другим приоритетом НУ, как исследовательского университета, являются научные исследования. Количество публикаций студентов и профессоров вуза достигло более 5600. По качеству научных исследований (индекс цитируемости) НУ вошел в топ-10 в СНГ, обойдя МГУ им. Ломоносова и сравнявшись с Университетом Токио. На сегодняшний день около 30% от общего числа преподавателей НУ – это казахстанцы. Согласно последним исследованиям Стэнфордского университета, восемь профессоров НУ вошли в 2% влиятельных ученых мира. Сотрудники НУ и выпускники Высшей школы образования назначаются на руководящие должности в ведущие казахстанские вузы для помощи в реформировании системы высшего образования.

Приоритетные направления, по которым в НУ проводят исследования – искусственный интеллект, робототехника и биомедицина. Ученые университета продемонстрировали миру медицинский экзоскелет, прототип человеческих костей, литийно-ионные батареи, стохастический симулятор распространения COVID-19 для Казахстана и др. Подобные открытия и изучение вышеназванных сфер требуют значительных финансовых вложений. Сюда относится закуп оборудования, оснащение лабораторий, проведение совместных международных исследований. Как правило, в мире для финансирования наиболее успешных вузов и школ создают эндаумент-фонды (от англ. endowment – пожертвование). Капитал эндаументов должен накапливаться и инвестироваться, а инвестиционный доход, в свою очередь, обеспечивать непрерывную финансовую поддержку для нужд университетов и школ. К примеру, бюджет таких американских университетов, как Гарвард, Стэнфорд, Йель, на 24-40% формируется из поступлений эндаументов. Основываясь на опыте мировых университетов, в 2010 году был создан Назарбаев фонд (НФ), который обеспечивает спонсирование деятельности НУ и НИШ в случае сокращения госфинансирования.

Недавно некоторые СМИ распространили информацию о том, что НФ не принадлежит учебным заведениям. В связи с этим председатель фонда, экс-министр образования РК и экс-председатель исполнительного совета НУ Аслан Саринжипов сообщил, что, согласно уставу, НФ финансирует только Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы. Ежегодно фонд выделяет не менее 10 млн долларов для поддержания научно-исследовательской деятельности этих учебных заведений. Никакие другие физические лица не могут получать доход, и это прописано в уставе фонда как некоммерческой организации, а отчетность НФ ежегодно проверяется одной из международных аудиторских компаний «Большой четверки», – подчеркнул Саринжипов. В фонде добавляют, что не только продолжают, но и готовы увеличивать финансирование НУ для дальнейшей подготовки высокообразованных и креативных профессионалов, высвободив государственные ресурсы на более насущные вопросы.

Сейчас НУ готовится к возможному участию в мировом рейтинге университетов Times Higher Education. Согласно предварительным данным THE, на сегодня университет входит в топ 35% вузов мира. Тогда как три других казахстанских вуза, к сожалению, вошли только в остальные 75% и ниже.