Беспорядки-2022: 1481 уголовное дело расследует полиция Алматы

Как сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов, на сегодняшний день в Едином реестре досудебных расследований департаментом полиции и его территориальными подразделениями зарегистрировано 1481 уголовное дело.

Их них по фактам кражи чужого имущества – 1213, умышленному уничтожению чужого имущества – 46, незаконному хранению оружия и боеприпасов – 41.

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Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями из незаконного оборота нами изъято 144 единицы огнестрельного оружия и более 8 тыс. боеприпасов. В период протестных акций преступными элементами совершены нападения на 1602 объекта, расположенных на территории города Алматы, с повреждением имущества. В настоящее время следственными подразделениями ДП из общего числа поврежденных объектов 97% осмотрены. Работа в данном направлении находится на стадии завершения. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

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По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержаны 236 человек. Из них в отношении 214 судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении».