Беспорядки-2022: Из-под ареста освобождены 1083 человека

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и раскаяние правонарушителей, в отношении 4561 лица ограничился предупреждением. По ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождены 1083 человека, по 490 штрафы заменены на предупреждения, 386 административных дел вовсе прекращены за отсутствием состава. Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

В настоящее время 362 человека находятся под административным арестом и к 1245 лицам применен штраф. Еще 298 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах.

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По словам заместителя начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры, аналогичная работа будет проведена по уголовным преступлениям небольшой и средней тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что на сотрудников полиции поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан.