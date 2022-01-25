Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

В документе отмечено, что в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории республики допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными ВОЗ:

лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов РК на международном уровне; обладателям международной стипендии «Болашак» и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и членам их семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному МОН РК; студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel и членам их семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному МОН РК; пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами РК, а также лицам, сопровождающим их для лечения.

При этом проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде.

Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ рекомендуется не менее 90 дней.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.