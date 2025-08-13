#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
События

На 4,4 млрд тенге оштрафовали АО "АлЭС"

АО &quot;АлЭС&quot;, сотрудник, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 14:23 Фото: gov.kz
АО "Алматинские Электрические Станции" (АО "АлЭС") привлечено к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 августа 2025 года проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК:

"Решением суда АО "Алматинские Электрические Станции" привлечено к административной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства. Решение суда вынесено на основании результатов расследования, проведенного департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы".

Расследование было инициировано в целях защиты прав субъектов рынка, осуществляющих деятельность на территории Индустриальной зоны Алматы.

Индустриальная зона создана в целях оказания государственной поддержки частному предпринимательству и предназначена для развития в Алматы приоритетных отраслей промышленности. На ее территории зарегистрировано 118 субъектов предпринимательства, общий объем инвестиций которых превышает 400 млрд тенге. В целях сокращения затрат на подведение и потребление энергоресурсов государством проложены сети, напрямую подключенные к шинам ТЭЦ-2.

Расследование департамента выявило, что АО "АлЭС" вопреки отсутствию городских электрических сетей на территории индустриальной зоны обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной энергопередающей организации.

"По результатам расследования в отношении АО "АлЭС" возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 3-1 ст. 159 КоАП РК. Судом АО "АлЭС" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,4 млрд тенге. На сегодняшний день постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме".Пресс-служба АЗРК

5 августа 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана рассказали, что в отношении филиала ОАО "Российские железные дороги" начато расследование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев провел заседание Совета Безопасности по вопросам противодействия наркотизму
События
14:31, Сегодня
Токаев провел заседание Совета Безопасности по вопросам противодействия наркотизму
Авария на ГЭС в области Жетысу: что об этом известно
События
12:14, Сегодня
Авария на ГЭС в области Жетысу: что об этом известно
Девять модернизированных границ: как Казахстан меняет таможенную инфраструктуру
События
11:18, Сегодня
Девять модернизированных границ: как Казахстан меняет таможенную инфраструктуру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: