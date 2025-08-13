На 4,4 млрд тенге оштрафовали АО "АлЭС"

АО "Алматинские Электрические Станции" (АО "АлЭС") привлечено к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 августа 2025 года проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК:

"Решением суда АО "Алматинские Электрические Станции" привлечено к административной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства. Решение суда вынесено на основании результатов расследования, проведенного департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы".

Расследование было инициировано в целях защиты прав субъектов рынка, осуществляющих деятельность на территории Индустриальной зоны Алматы.

Индустриальная зона создана в целях оказания государственной поддержки частному предпринимательству и предназначена для развития в Алматы приоритетных отраслей промышленности. На ее территории зарегистрировано 118 субъектов предпринимательства, общий объем инвестиций которых превышает 400 млрд тенге. В целях сокращения затрат на подведение и потребление энергоресурсов государством проложены сети, напрямую подключенные к шинам ТЭЦ-2.

Расследование департамента выявило, что АО "АлЭС" вопреки отсутствию городских электрических сетей на территории индустриальной зоны обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной энергопередающей организации.

"По результатам расследования в отношении АО "АлЭС" возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 3-1 ст. 159 КоАП РК. Судом АО "АлЭС" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,4 млрд тенге. На сегодняшний день постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме". Пресс-служба АЗРК

