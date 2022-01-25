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Законодательство РК
14:20 25.01.2022

Нурболат Айдапкелов назначен первым зампредседателя правления АО «НУХ «Байтерек»

назначения Фото: пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
24 января 2022 года Айдапкелов Нурболат Сергалиевич назначен первым заместителем председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Ранее он возглавлял Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В холдинге «Байтерек» будет курировать вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса.

Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области. В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП «Информационно-вычислительный центр» Агентства РК по статистике.

2003-2007 годы – главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

2007-2008 годы – управляющий директор АО «НУХ «КазАгро».

2008-2009 годы – председатель правления АО «КазАгроГарант».

С июля по декабрь 2009 года – консультант АО «AstanaKnowledgeCity».

С 2009 по 2013 годы – заместитель председателя, ответственный секретарь Агентства РК по статистике.

С 2013 по 2014 годы – директор Департамента социальной и демографической статистики Агентства РК по статистике.

С января 2015 года по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

С 26 мая 2016 года – председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

6 октября 2020 года указом президента страны Комитет по статистике преобразован в Бюро национальной статистики.

С 28 октября 2020 года по 24 января 2022 года – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Казакстан Республикасынын тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Статистика үздігі».

Анастасия Московчук
Байтерек Казахстан
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