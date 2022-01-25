Нурболат Айдапкелов назначен первым зампредседателя правления АО «НУХ «Байтерек»

Ранее он возглавлял Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В холдинге «Байтерек» будет курировать вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса.

Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области. В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП «Информационно-вычислительный центр» Агентства РК по статистике.

2003-2007 годы – главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

2007-2008 годы – управляющий директор АО «НУХ «КазАгро».

2008-2009 годы – председатель правления АО «КазАгроГарант».

С июля по декабрь 2009 года – консультант АО «AstanaKnowledgeCity».

С 2009 по 2013 годы – заместитель председателя, ответственный секретарь Агентства РК по статистике.

С 2013 по 2014 годы – директор Департамента социальной и демографической статистики Агентства РК по статистике.

С января 2015 года по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

С 26 мая 2016 года – председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

6 октября 2020 года указом президента страны Комитет по статистике преобразован в Бюро национальной статистики.

С 28 октября 2020 года по 24 января 2022 года – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Казакстан Республикасынын тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Статистика үздігі».