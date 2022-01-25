Названа причина ухудшения эпидситуации в Алматы

И.о. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санврач Абдижаббарова добавила, что, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане, Алматы находится в середине «красной» зоны.

По ее словам, суточный прирост заболеваемости увеличился с 0,97 до 1,24.

Кроме того, увеличение заболеваемости отмечается в 12,8 раз.

«Заболеваемость КВИ в январе: первая неделя – 1025 случаев, вторая неделя – 6050 случаев, третья неделя – 13 133 случая», – уточнила Абдижаббарова.

Произошел резкий рост заболевания из-за вытеснения «дельта-штамма» штаммом «Омикрон» с постепенным нарастанием количества заболевших. К концу месяца ожидается суточная регистрация до 3 тыс. случаев заболевания. Карлыгаш Абдижаббарова

Главный санврач города уточнила, что с начала вакцинации населения в марте 2021 года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых.

Данный факт требует усиления темпов вакцинации и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4%, – отметила Абдижаббарова.

По данным на 25 января, по всему Казахстану зарегистрировали менее 10 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, в Алматы – 1501 случай.