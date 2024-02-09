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Эпидситуацию по коронавирусу в Астане оценили санврачи

Эпидситуацию по коронавирусу в Астане оценили санврачи Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге 9 февраля 2024 года рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости стабильная.

"Мы находимся в "зеленой" зоне, при этом регистрация заболеваемости имеет место. На еженедельной основе мы проводим мониторинг, сдаем статистику о заболеваемости. Если смотреть статистику, то в декабре было зарегистрирован 61 случай, в январе – 74 случая. В последние недели было зарегистрировано по 21 и 25 случаев. То есть, если мы говорим, что в декабре была регистрация порядка 13-15 случаев в неделю, то в январе регистрация пошла до 18 случаев, в феврале идет небольшой рост заболеваемости до 25 случаев", – заявила она.

При этом, по ее данным, случаи регистрируются в единичных формах, не связанные между собой. В стационаре на сегодняшний день находятся три пациента.

Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении без клинических проявлений КВИ. 

Ранее главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем". В соответствии с документом в организациях здравоохранения вводится масочный режим.

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