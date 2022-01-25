Мы начали строительство нового Казахстана – Токаев

В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости, жестокости, агрессией со стороны терорристов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии. Как государство, так и нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

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Глава государства также отметил, что сейчас Казахстан работает над переформатированием и реформами государственного управления, системы Национальной безопасности и экономической политики.