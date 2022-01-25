В Алматы скопировали одну из трасс Олимпиады в Пекине

В настоящее время казахстанские спортсмены проводят заключительный этап подготовки в специально организованных карантинных зонах, две из которых (самые большие) – в Казахстане, еще три – за границей.

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Однако это не мешает им готовиться целенаправленно к условиям, которые будут на Олимпиаде в Пекине.

Например, специально для команды по фристайлу-могулу на Шымбулаке в Алматы сделали трассу, параметры которой во многом напоминают олимпийскую в Чжанцзякоу (именно в этом пригороде Пекина пройдут олимпийские соревнования по могулу).

Трассу делали наши специалисты, фактически скопировав ее с той, которая подготовлена для олимпийских соревнований в Чжанцзякоу. Уже получили хорошие отзывы от спортсменов и тренеров, ожидаем, что это поможет нашим спортсменам и тренерам быстрее адаптироваться к олимпийской трассе по прибытии и заранее быть готовыми к особенностям олимпийской трассы. Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков

Обслуживающий персонал, в том числе водители, врачи, повара, проживают вместе со спортсменами в закрытых карантинных зонах, баблах, таким образом, НОК РК прикладывает все усилия, чтобы обеспечить безопасность казахстанских участников и не допустить их заражения коронавирусом.

На трех зарубежных базах, по словам Крюкова, находятся фристайлисты, лыжники и биатлонисты.

Оперативный штаб работает, со всеми на связи, видим, что происходит в каждом бабле. Основная команда вылетит 27-го из столицы с остановкой в Алматы. Три группы из Европы вылетят позже – 29 января и 3 февраля. Генсек НОК РК

Начнут соревноваться казахстанские спортсмены еще до церемонии открытия. 3 февраля пройдет квалификация во фристайле-могуле.

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