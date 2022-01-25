Беспорядки-2022: в Казахстане создали комиссию по общественному расследованию

Адвокат Айман Умарова сообщила, что создана независимая общественная комиссия по расследованию январских событий. В ее составе будут адвокаты, которые специализируются на уголовных делах. Они получат доступ ко всем делам, связанными с беспорядками. Точное число адвокатов еще не известно, Умарова говорит, что это зависит от количества заведенных дел.

У меня есть доступ к уголовным делам. Я ездила в Акорду и получила разрешение на доступ. Но если информация имеет секретный характер, мы будем давать подписку во время досудебного расследования. То есть мы можем говорить о них после расследования, если это не госсекреты. Айман Умарова

Часть адвокатов будет следить за ходом расследования, другая часть – принимать жалобы от пострадавших.

Жалобы мы не будем никуда относить, будем регистрировать и в самом конце представим презентацию со всей информацией. В конце мы объясним, почему пришли к таким итогам. Айман Умарова

Вмешиваться в процесс адвокаты не станут, поскольку являются просто членами комиссии.

Раз в неделю Айман Умарова будет проводить эфиры в соцсетях и рассказывать о промежуточных итогах расследования.

5 января в Казахстане начались беспорядки. В результате в стране лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы. В МВД сообщили, что всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам.