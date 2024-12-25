Падение самолета в Казахстане: создана комиссия по расследованию причин

В Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, Главный транспортный прокурор.

Также отмечено, что комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших.

Правительство Казахстана сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования причин произошедшего и оказанию первоочередной помощи.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.