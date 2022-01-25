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Законодательство РК
16:58 25.01.2022

Дело об избиении ребенка в столичном детсаду направили в суд

суд Фото: Zakon.kz
25 января уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения, передает Zakon.kz.

По факту избиения ребенка в частном садике «Алан» возбуждено уголовное дело по ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения, соединенное с жестоким обращением».

Вина подозреваемой была полностью доказана.

25 января уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения. Заместитель начальника ДП Нур-Султана Муратжан Шакеров

В социальных сетях распространяют фотографии избитого в детском саду двухлетнего ребенка. 12 января мама забрала ребенка из детского сада, уже дома, раздевая, она обнаружила синяки и ушибы. Женщина написала заявление в полицию.

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