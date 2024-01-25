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Гибель ребенка на "пенной вечеринке" в Костанае: дело передали в суд

дело о смерти девочки передали в суд Фото: скриншот видео
Завершено расследование уголовного дела по гибели девочки на "пенной вечеринке" в Костанайской области. Материалы резонансного дела переданы в суд, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, обвиняемой признана руководитель молодежного ресурсного центра, поскольку именно она организовала мероприятие. Женщине может грозить до 8 лет тюрьмы.

"Действия обвиняемого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд", – говорится в сообщении прокуратуры Узункольского района.

12 сентября стало известно, что скончалась девятилетняя девочка, которая получила серьезные травмы при ударе током на пенной вечеринке в одном из районов Костанайской области. Трагедия произошла 25 августа. В тот же день ребенка доставили в областной центр, где лечением занялись медики Костаная, которые привлекли столичных специалистов. 30 августа на место приехали врачи из Центра материнства и детства.

В тот же день, 30 августа, от занимаемых должностей освобождены замакима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата. Было начато расследование, статью которого переквалифицировали 12 сентября после смерти ребенка.

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