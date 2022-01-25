Мы начали решительную борьбу – Токаев о наведении порядка на таможне

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, что результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал правительству и правоохранительным органам. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что в приграничных зонах Казахстан продолжит создавать инфраструктуру, включающую оптово-распределительные и агрологистические центры. Все эти меры, по словам Касым-Жомарта Токаева, уже благоприятно влияют на рост внутрирегиональной торговли.

К слову, товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии только за последний год увеличился почти на 40%. Считаю, что нам необходимо эффективно использовать огромные возможности формата взаимодействия Центральной Азии и Китая. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее на саммите глава государства заявил, что сейчас началось строительство нового Казахстана.