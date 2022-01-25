Семь топ-менеджеров «Самрук-Казына» освобождены от должностей
В соответствии с планом мероприятий по реализации поручений главы государства, согласно поданным заявлениям, освобождены от занимаемых должностей:
Кравченко Андрей, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам – член правления АО «Самрук-Қазына»;
Манкеев Мухтар, управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО «Самрук-Қазына»;
Дурмагамбетов Ерлан, управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына»;
Тажигалиев Мухтар, соуправляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
Есполов Бектенбай, соуправляющий директор по связям с общественностью и правительством АО «Самрук-Қазына»;
Тусупбеков Жанат, председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания»;
Кожаков Куат, генеральный директор КФ «Samruk-Kazyna Trust».
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Численность управленческих позиций сокращена с 10 до пяти, количество структурных подразделений – с 27 до 18.
Решением правления АО «Самрук-Казына» с 24 января досрочно прекращены полномочия гендиректора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанова А.К., председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаева Б.А., гендиректора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылова А.Ж., гендиректора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Елшибекова С.К.