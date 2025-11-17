#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Какие ключевые инвестпроекты реализовали в "Самрук-Казына"

Ключевые инвестпроекты &quot;Самрук-Казына, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 16:55 Фото: АО "Самрук-Қазына"
В Фонде "Самрук-Казына" объявили о завершении важнейших для страны инвестиционных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Проекты направлены на развитие водоснабжения, газовой и электрической инфраструктуры, промышленности и транспортно-логистической системы Казахстана.

"Среди значимых результатов – модернизация водообеспечения Мангистауской области: реконструирован и расширен водовод "Астрахань-Мангышлак", увеличивший пропускную способность до 170 тыс. м³/сутки, а также введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли производительностью 50 тыс. м³ в сутки", – сообщили в фонде.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

В газовой отрасли построены:

- лупинг магистрального газопровода "Макат-Северный Кавказ", второй нитки "Бейнеу-Жанаозен";

  1. вторая нитка газопровода "Алматы-Байсерке-Талгар";
  2. магистраль "Талдыкорган-Ушарал".
"Все они обеспечивают надежное газоснабжение регионов и газификацию десятков населенных пунктов. Газ подведен к местностям "Сарша" и курортной зоне "Теплый пляж" на побережье Каспия", – отмечают в фонде.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

В энергетике восстановлен первый энергоблок Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт, благодаря чему станция впервые за 30 лет работает в восьмиблочном режиме суммарной мощностью 4 ГВт. Укреплены линии электропередачи 220 кВ на западе страны, обеспечив рост надежности энергоснабжения.

Кроме того, введена в строй подстанция "Кокозек", обеспечившая электроснабжение развивающихся районов Алматинской области. Совместно с ENI запущена солнечная электростанция мощностью 50 МВт.

Также завершен переход на циклично-поточную технологию добычи на разрезе "Богатырь", а мощность завода CASPI BITUM увеличена до 750 тыс. тонн дорожного битума в год.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Транспортно-логистическая система страны усилена запуском контейнерного хаба в Актау и терминала ZHETYSU в Алматы. На участке Достык-Мойынты открыто движение по вторым путям, что увеличило пропускную способность железнодорожного коридора в пять раз – до 60 пар поездов в сутки.

Как напомнил в своем посте известный политолог Данияр Ашимбаев, глава государства поставил перед страной огромный комплекс задач по развитию базовых отраслей, за которые отвечает прежде всего "Самрук-Казына".

"И в силу того, что новые проекты относятся к компетенции КМГ, КТЖ, KEGOC, "Самрук-Энерго", которые входят в состав ФНБ, им управляются и координируются, то, соответственно, роль базового института по модернизации фонду и принадлежит. "Самрук" является инструментом привлечения прямых иностранных инвестиций в базовые отрасли (нефть и газ, нефтехимия, энергетика, горнорудная промышленность, транспорт и логистика), а также обеспечивает соинвестирование и в ряде случаев выступает в качестве самостоятельного инвестора", – считает политолог.

Фото: АО "Самрук-Қазына"

В Фонде выразили уверенность, что завершенные проекты являются ключевыми для социально-экономического развития регионов и дальнейшего роста транзитного потенциала Казахстана.

Всего инвестиционный портфель Группы включает порядка 130 проектов общей стоимостью более $100 млрд.

Айсулу Омарова
