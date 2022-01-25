Казахстанцы посвятили клип Зимней Олимпиаде в Пекине

Песня, на которую было отснято видео, появилась давно. Она вошла в первый альбом группы «Песни мудрого чукчи», звучала в эфире China Radio International.

Теперь настало время для видеоклипа. Съемки проходили в основном в китайской провинции Ганьсу, которую называют воротами в Тибет и Синьцзян. Участники съемок постоянно находились на высоте от 2 до 4 тыс. метров, в восточной части Тибетского нагорья. Чтобы легче переносить высоту, участникам съемок выдавали карманные баллоны с кислородом. Часть клипа снималась в Алматинской области, в районе Джунгарских ворот, которые называют казахстанским полюсом ветра.

Китайская провинция Ганьсу, по которой проходит Шелковый путь, где проживает множество народов и соединяется множество культур и религий, стала местом съемок. Именно в этой провинции Тибет упирается в равнину, а Хуанхэ меняет цвет с голубого на желтый. В клипе можно увидеть древние храмы, удаленные селения и даже музей древних животных. Но, прежде всего, это погружение в китайскую культуру и атмосферу Шелкового пути. Мы выпустили этот клип как своеобразное приветствие Зимней Олимпиаде в Пекине из Казахстана – сердца Шелкового пути. Автор слов песни Олег Белов

Музыку для композиции создал Павел Аксенов. Он признался, что ему нравится делать стилизации фолк-музыки разных стран, а китайская музыка привлекла его специфичностью и разнообразием.

Зимняя Олимпиада стартует в Пекине 4 февраля. Уже известен полный список казахстанской делегации, которая отправится на Белые игры, а также расписание выступлений нашей команды.

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