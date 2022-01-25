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19:00 25.01.2022

Именбек анонсировал совместный трек с американским рэпером Wiz Khalifa

диджей и саунд-продюссер Фото: instagram
Казахстанский саунд-продюсер и обладатель «Грэмми» Иманбек Зейкенов сообщил о создании совместного фита с американским рэпером Wiz Khalifa, шведской певицой Kiddo и российским рэпером KDDK, передает Zakon.kz.

Диджей Иманбек Зейкенов, более известный под псевдонимом Imanbek, анонсировал новый трек на странице в Instagram.

«Безумно взволнована быть частью этого коллаба вместе с @imanbekmusic @wizkhalifa @kddkrap», ― отмечается в публикации.

Также он рассказал на своей странице о будущем произведении с данными артистами.

Оксана Житникова
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