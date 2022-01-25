19:00 25.01.2022
Именбек анонсировал совместный трек с американским рэпером Wiz Khalifa
Фото: instagram
Казахстанский саунд-продюсер и обладатель «Грэмми» Иманбек Зейкенов сообщил о создании совместного фита с американским рэпером Wiz Khalifa, шведской певицой Kiddo и российским рэпером KDDK, передает Zakon.kz.
Диджей Иманбек Зейкенов, более известный под псевдонимом Imanbek, анонсировал новый трек на странице в Instagram.
«Безумно взволнована быть частью этого коллаба вместе с @imanbekmusic @wizkhalifa @kddkrap», ― отмечается в публикации.
Также он рассказал на своей странице о будущем произведении с данными артистами.