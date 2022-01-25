Именбек анонсировал совместный трек с американским рэпером Wiz Khalifa

Диджей Иманбек Зейкенов, более известный под псевдонимом Imanbek, анонсировал новый трек на странице в Instagram.

«Безумно взволнована быть частью этого коллаба вместе с @imanbekmusic @wizkhalifa @kddkrap», ― отмечается в публикации.

Также он рассказал на своей странице о будущем произведении с данными артистами.