Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная Азия – Индия»

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.

По его словам, мероприятие, инициированное премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоится в онлайн-формате.

Лидеры обсудят перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Индией, – уточнил пресс-секретарь президента.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет принята Декларация первого саммита «Центральная Азия – Индия».

Стоит отметить, что 25 января Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай».

В мероприятии также приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.