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11:07 26.01.2022

Кубок Африки-2021 побил рекорды по количеству удалений

Футбол Кубок КАН Удаления Фото: Instagram/futkante
Нынешний Кубок африканских наций бьет все показатели по числу удаленных футболистов с поля, сообщает Zakon.kz.

В четырех завершенных матчах 1/8 финала Кубка африканских наций арбитры предъявили, как минимум, по одной красной карточке. В матче «Гвинея — Гамбия» были удалены по одному футболисту в каждой команде.

Напомним, что в составе гвинейской дружины играл представитель алматинского «Кайрата» – Хосе Канте. Его сборная проиграла Гамбии – 0:1.

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Команда Кабо-Верде отметилась двумя удалениями в 1/8 финала КАН, в матче с Сенегалом. Тем самым, количество красных карточек на нынешнем розыгрыше Кубка Африки достигло тринадцати. Это столько же, сколько на предыдущих четырех турнирах вместе взятых.

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