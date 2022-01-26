Кубок Африки-2021 побил рекорды по количеству удалений

В четырех завершенных матчах 1/8 финала Кубка африканских наций арбитры предъявили, как минимум, по одной красной карточке. В матче «Гвинея — Гамбия» были удалены по одному футболисту в каждой команде.

Напомним, что в составе гвинейской дружины играл представитель алматинского «Кайрата» – Хосе Канте. Его сборная проиграла Гамбии – 0:1.

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Команда Кабо-Верде отметилась двумя удалениями в 1/8 финала КАН, в матче с Сенегалом. Тем самым, количество красных карточек на нынешнем розыгрыше Кубка Африки достигло тринадцати. Это столько же, сколько на предыдущих четырех турнирах вместе взятых.

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