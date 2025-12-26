Килиан Мбаппе прибыл на Кубок Африки-2025 по футболу

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе прилетел в Рабат (Марокко) в качестве приглашенного гостя на Кубок африканских наций, сообщает Zakon.kz.

Как передает Le360, французский форвард вечером 26 декабря должен посетить матч текущего турнира между сборными Марокко и Мали на арене "Принц Мула Абдулла".

Мбаппе сопровождают его родители и младший брат Итан, а сам визит проходит по приглашению Ашрафа Хакими, это его бывший коллега по ПСЖ. Футболисты до сих пор поддерживают хорошую дружбу.

Фото: Instagram/K.MBAPPE

Кроме того, по сведениям других СМИ, лидер "Реала" проведет в Марокко еще несколько дней отдыха, примерно до 29 декабря, возможно, посетит другие матчи Кубка африканских наций.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за "сливочных" 24 встречи во всех турнирах, где забил 27 голов и оформил четыре передачи.

Также нападающий провел четыре матча за сборную Франции, записав в свой актив пять мячей и три ассиста.

Если Килиан только прибыл в Марокко, то там уже несколько дней находится другой легендарный французский футболист – Зинедин Зидан.