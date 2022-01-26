13:18 26.01.2022
Заседание политсовета партии Nur Otan пройдет 27 января
Фото: Nur Otan
Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.
Постановлением Бюро Политического совета Nur Otan (согласно пункту 9.5. Устава) принято решение о проведении 27 января заседания политического совета партии.
Ранее сообщалось, что внеочередной съезд партии Nur Otan пройдет 28 января.
18 января Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. Он сообщил, что в скором времени президент РК Касым-Жомарт Токаев «будет избран председателем партии Nur Otan».