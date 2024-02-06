Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел

Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Ержана Саденова министром внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 февраля, указом президента Ержан Саденов назначен главой МВД.

Ержан Сапарбекович Саденов родился 24 октября 1968 года в ВКО. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова и Карагандинскую высшую школу КНБ РК.

Трудовую деятельность начал в 1993 году оперуполномоченным межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО. С 1994 по 2008 годы занимал ряд должностей в органах МВД Восточно-Казахстанской области.

В 2008-2009 годах был начальником ОВД Риддера, в 2009-м – начальником УВД Усть-Каменогорска. С 2009 по 2013 годы работал первым заместителем начальника ДВД Мангистауской области. В 2013-2015 был начальником Департамента МВД РК, в 2015-2016 – начальником Департамента внутренних дел на транспорте. С 2016 по 2019 занимал должность начальника ДП Акмолинской области, в 2019-2022 – начальника ДП Нур-Султана.

С 2022 по 2023 годы был заместителем министра внутренних дел РК. Со 2 сентября 2023 года занимал должность министра внутренних дел.

До этого глава государства переназначил глав министерств обороны и иностранных дел.