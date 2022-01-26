Посол США прибыл в МИД РФ с ответом на предложения по гарантиям безопасности

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Белый дом может направить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду. По данным журналистов, в ответе будут содержаться «немного более подробные» детали, чем США озвучивали публично.

Как пишет «Коммерсант», он должен передать ответ Вашингтона на предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена направит России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Представители Белого дома уточнили, что в ответе будут изложены области, в которых США согласны сотрудничать с Россией.

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. Ответ Штаты должны дать до 30 января. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО.