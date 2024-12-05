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Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил об отставке

Посол США в Казахстане заявил об отставке, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 11:59 Фото: Instagram/usinkz
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил правительству РК 26 ноября, что уйдет с поста 20 января 2025 года и завершит почти 28-летнюю карьеру в Государственном департаменте США, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 декабря рассказали в Посольстве США.

"Посол Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года. После длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою выдающуюся карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей. Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане – стране, с которой США выстроили прочное и развивающееся партнерство", – отмечено в сообщении.

В посольстве отметили, что под руководством Розенблюма отношения между США и Казахстаном процветали, достигнув значительных успехов в торговле и инвестициях, взаимодействии между народами, партнерствах между университетами и сотрудничестве в области безопасности. 

"Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать об ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана", – сказал посол Розенблюм.

Посол Розенблюм выразил полную уверенность в дальнейшем успехе миссии США под руководством заместителя главы миссии Деборы Робинсон, которая будет исполнять обязанности поверенного в делах до назначения и утверждения нового посла, а также генерального консула США Мишель Еркин в Алматы. Он также отметил неоценимый вклад своих команд в Астане и Алматы, которые неустанно работали над достижением целей миссии в период его пребывания на посту.

В оставшееся время в Казахстане посол Розенблюм продолжит поддерживать цели миссии и работать над плавной передачей обязанностей, гарантируя, что приверженность Соединенных Штатов Казахстану останется неизменной.

Дэниэл Розенблюм занял должность посла США в Казахстане летом 2022 года. 

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