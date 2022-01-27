Российский сенатор заявил, что ответ США по гарантиям не может быть принят

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По словам Джабарова, американцы в ответе собрали все свои фантазии и претензии в одну кучу.

Кроме того, он отметил, что тем самым Штаты идут на прямую конфронтацию, а также демонстрируют готовность к глобальному противостоянию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу России письменного ответа Вашингтона по гарантиям безопасности.

Энтони Блинкен признал наличие серьезных разногласий между Альянсом и Россией. По его словам, необходимо урегулировать разногласия между Москвой и НАТО во избежание нового конфликта в Европе.

Чуть позже госсекретарь добавил, что США не будут публиковать ответы на предложения России по гарантиям безопасности и ждут того же от Москвы.