США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности

США, Европа и Украина создали комиссию, которая сформирует предложение по гарантиям безопасности Киеву, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Axios, "высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран в ближайшие дни будут работать над детальным предложением по гарантиям безопасности" Киеву.

Как отметили источники портала, главой комиссии стал госсекретарь США, врио помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

Портал также сообщает, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным 18 августа подчеркнул необходимость его двусторонней встречи с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных вопросов. При этом он призвал российского коллегу "быть реалистом" в обсуждении этой проблематики.

