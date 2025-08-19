#АЭС в Казахстане
Мир

США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности

Город, улицы, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 04:59 Фото: pixabay
США, Европа и Украина создали комиссию, которая сформирует предложение по гарантиям безопасности Киеву, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Axios, "высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран в ближайшие дни будут работать над детальным предложением по гарантиям безопасности" Киеву.

Как отметили источники портала, главой комиссии стал госсекретарь США, врио помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

Портал также сообщает, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным 18 августа подчеркнул необходимость его двусторонней встречи с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных вопросов. При этом он призвал российского коллегу "быть реалистом" в обсуждении этой проблематики.

Ранее мы писали о том, как в данный момент проходит обсуждение площадки для встречи Путина и Зеленского.

Аксинья Титова
