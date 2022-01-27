В Узбекистане приостановили поставки газа на АЗС

С 26 января в Узбекистане ввели временные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, также приостанавливаются поставки природного газа частным компаниям, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.

Весь газ будет направляться на тепловые электростанции для стабильного обеспечения населения электроэнергией.

25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии в результате крупной аварии в Центральноазиатской энергосистеме.

В этот же день аварийное отключение электроэнергии произошло в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкент Позже подача электроэнергии потребителям всех регионов южной зоны Казахстана была восстановлена.