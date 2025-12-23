Приостановка экспорта газа из Ирана повлияла на электроснабжение Ирака

Иран вынужденно приостановил поставки газа для электростанций Ирака, в результате чего было потеряно до 4,5 тыс. мегаватт электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства INA, уведомление о прекращении экспорта поступило от иранской стороны в виде официальной телеграммы.

"Поток иранского газа полностью прекратился, а электросеть теряет от 4 тыс. до 4,5 тыс. мегаватт из-за отключения генераторных блоков и снижения нагрузки на энергоблоках, что повлияло на часы подачи электроэнергии", – рассказал представитель Министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса.

Как уточняется, поставки остановлены по причине чрезвычайных обстоятельств. В связи с этим иракское министерство было вынуждено задействовать альтернативные источники топлива.

