В Казахстане хотят открыть онлайн-университеты

Министерство образования и науки РК планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования. Речь идет о новом формате – онлайн-обучении. В стране будут открыты первые онлайн-университеты. Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев

Он также сообщил, что количество грантов для обучения в вузах будет увеличено на пять тысяч. Из них 60% будут распределены по техническим специальностям.

Также, по его словам, начата работа по переориентированию и реформированию программы «Болашак».