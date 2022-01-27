12:49 27.01.2022
В Казахстане хотят открыть онлайн-университеты
Фото: pixabay
Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев на коллегии ведомства рассказал о планах открыть в Казахстане первые онлайн-университеты, передает корреспондент Zakon.kz.
Министерство образования и науки РК планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования. Речь идет о новом формате – онлайн-обучении. В стране будут открыты первые онлайн-университеты.Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев
Он также сообщил, что количество грантов для обучения в вузах будет увеличено на пять тысяч. Из них 60% будут распределены по техническим специальностям.
Также, по его словам, начата работа по переориентированию и реформированию программы «Болашак».