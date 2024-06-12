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Филиалы трех южнокорейских университетов хотят открыть в Казахстане

Миннауки и высшего образования, Казахстан, вузы , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 19:17 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Казахстанско-корейского форума в Астане 12 июня 2024 года заявил, что филиалы трех южнокорейских университетов планируют открыть в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Нурбек отметил, что по итогам визита президента Южной Кореи в Казахстан подписано четыре документа.  Речь идет о договоре между профильными министерствами стран об усилении сотрудничества в сфере исследований и науки.

"Он подразумевает стажировку наших ученых в ведущих вузах, лабораториях и научных комплексах Южной Кореи. Подписано соглашение с Сеульским национальным университетом науки и технологий от открытии на базе Кызылординского университета им. Кортыт- ата школы искусственного интеллекта и кибербезопасности. Уже в этом году будет запущена первая программа по искусственному интеллекту", – добавил он.

Также подписано соглашение с частным университетом Wossong по открытию филиала в городе Туркестан. Отмечается, что это будет IT университет.

"Подписано соглашение с самым сильным исследовательским университетом Южной Кореи KAIST по открытию его филиала в Казахстане. В августе поеду в Южную Корею для того, чтобы подписать отдельное новое соглашение, и мы уже будем определяться с местом. Предварительно могу сказать – это будет либо Алатау сити, о котором сегодня президенты сказали, либо в Конаев кампусе, это надо будет еще определяться", – резюмировал Саясат Нурбек.

Отмечается, что в этом вузе будут  готовить только докторантов и магистрантов по инженерно-техническим направлениям.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан Южная Корея 2024 год
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