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16:54 27.01.2022

Установлен памятник великому баскетболисту Коби Брайанту

памятник спортсмену Фото: Instagram/bff.athletics
В США воздвигнут памятник в честь пятикратного чемпиона НБА, бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны, сообщает Zakon.kz.

Памятник установлен на месте крушения вертолета, в котором находились Коби и Джианна. Скульптор Дэн Медина изобразил легендарного баскетболиста в форме «Лейкерс», он обнимает свою дочь, которая держит в своей руке баскетбольный мяч. На памятнике указаны имена Брайантов, а также семи других жертв, погибших в результате катастрофы.

Памятник Коби Брайанту

Фото: Instagram/medina_sculpture

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении личного вертолета. Вместе с ним на борту были его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, включая пилота. Все девять человек погибли.

Баскетбол НБА Памятник

Фото: Instagram/kobebryant

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