Установлен памятник великому баскетболисту Коби Брайанту

Памятник установлен на месте крушения вертолета, в котором находились Коби и Джианна. Скульптор Дэн Медина изобразил легендарного баскетболиста в форме «Лейкерс», он обнимает свою дочь, которая держит в своей руке баскетбольный мяч. На памятнике указаны имена Брайантов, а также семи других жертв, погибших в результате катастрофы.

Фото: Instagram/medina_sculpture

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении личного вертолета. Вместе с ним на борту были его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, включая пилота. Все девять человек погибли.

Фото: Instagram/kobebryant

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – +300% к первому пополнению.