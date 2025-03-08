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Спорт

Майки Джордана и Брайанта выставят на аукционе за 20 млн долларов

аукцион, баскетбол, Майкл Джордан, Коби Брайант, , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 14:23 Фото: sothebys
Майки баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта, в которых они дебютировали в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будут выставлены на аукцион за 20 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Лоты появятся в продаже 21 марта в Нью-Йорке. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома Sotheby’s.

"Исторический вес этих двух маек трудно переоценить. Дебютные игры – это то, что каждый спортсмен переживает только один раз в своей карьере, и это момент, когда шумиха вокруг его предпрофессиональной карьеры наконец-то выходит на первый план в высшей лиге", – пояснил глава отдела современного коллекционирования Sotheby’s Брам Вахтер.

Уточняется, что каждая майка принесет по 10 млн долларов и будет продаваться по отдельности.

Майка Джордана была надета во время его дебюта в предсезонке НБА 5 октября 1984 года. Тогда команда Джордана "Чикаго Буллз" одержала победу над "Индианой Пэйсерс". Брайанту было всего 18 лет, когда он впервые надел майку фирменного фиолетово-золотого цвета "Лейкерс" в победе над "Тимбервулвз" 3 ноября 1996 года.

Ранее стало известно, что бывший особняк баскетболиста Майкла Джордана, расположенный в пригороде Чикаго, предлагают в аренду за 230 тыс. долларов в месяц. Дом, стоимостью 9,5 млн долларов, в декабре прошлого года купил уроженец Небраски Джон Купер.

Андрей Дюсупов
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