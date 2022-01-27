18:54 27.01.2022
Индийские IT-компании пригласили на казахстанский рынок
Фото: pixabay
Казахстану интересен богатый опыт Индии в обучении IT- и инженерных кадров, заявил на саммите «Центральная Азия – Индия» Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Главным общемировым трендом остается цифровизация экономики. В Казахстане эффективно работает «Электронное правительство», реализуются проекты по цифровизации всех системообразующих секторов экономики, развитию смарт-городов, медицины и образования, цифровые решения успешно применяются в банковско-финансовой системе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, на сегодня востребованным является развитие таких сфер, как искусственный интеллект, Big data, интернет вещей, онлайн-коммерция и кибербезопасность.
Кроме того, как уточнил Токаев, представляют интерес проекты по созданию в Казахстане лаборатории в сфере телекоммуникаций, электронной промышленности, а также сборочных производств электронной техники.
Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству по данным направлениям. Приглашаем индийские компании на казахстанский рынок. В своем послании народу Казахстана я поставил задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов. В этой связи нам также интересен богатый опыт Индии в обучении IT- и инженерных кадров. В качестве практического шага предлагаем на базе международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб» совместно с технологическим парком Bagmane и другими индийскими IT-гигантами открыть инженерный офис и школы информационных технологий для Центральной Азии.Глава государства