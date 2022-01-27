Индийские IT-компании пригласили на казахстанский рынок

Главным общемировым трендом остается цифровизация экономики. В Казахстане эффективно работает «Электронное правительство», реализуются проекты по цифровизации всех системообразующих секторов экономики, развитию смарт-городов, медицины и образования, цифровые решения успешно применяются в банковско-финансовой системе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, на сегодня востребованным является развитие таких сфер, как искусственный интеллект, Big data, интернет вещей, онлайн-коммерция и кибербезопасность.

Кроме того, как уточнил Токаев, представляют интерес проекты по созданию в Казахстане лаборатории в сфере телекоммуникаций, электронной промышленности, а также сборочных производств электронной техники.